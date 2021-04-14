Les Cloches Franc-Comtoises
Bonjour à tous !
Ici se rattroupe toutes les visites effectuées par mes soins. Vous y retrouverez des images de cloches de votre village, ainsi que les reportages en vidéo et les sonneries des cloches.
Je tiens aussi à dire que si vous avez une idée de clocher à faire, n'hésitez surtout pas à me contacter !
Je vous souhaite une bonne visite et je vous remercie de votre lecture !
3 dernières publications
*******************************
Malbuisson (25160) - Eglise Saint-Claude
====================
Les Combes (Remonot) (25500) - Eglise du Saint-Esprit
Les Combes (Remonot) (25500) -
====================
Les Combes (Combes-La-Motte) (25500) - Eglise de la Nativité-De-Notre-Dame
*******************************
Prochaines publications
*******************************
---
*******************************
Prochaines Visites
PS : Vous pouvez toucher le nom de la commune, et vous trouverez le Google Earth de l'édifice ;) !
*******************************
Doubs (24 clochers)
Blussans (25250) - Eglise Saint-Léger
---
Boujeons (25160) - Eglise de la Nativité de Notre-Dame
---
Chamesey (25380) - Eglise Saint-Laurent
(Reprogramme de visite - Grosse cloche en panne)
---
Chamesol (25190) - Eglise Saint-Ermenfroy
---
Charmauvillers (25470) - Eglise Saint-Blaise
---
Dambelin (25150) - Eglise Saint-Desle Et Saint-Bénigne
---
Durnes (25580) (La Barêche) - Eglise Saint-Hippolyte
---
Fontaine-Lès-Clerval (25340) - Eglise de la Nativité-De-La-Sainte-Vierge
---
Glay (25310) - Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
---
Goux-Lès-Dambelin (25150) - Eglise-De-La-Nativité-De-La-Vierge
---
Grandfontaine (25320) - Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul
---
Guyans-Durnes (25580) - Eglise Saint-Martin
---
Les Alliés (25300) - Eglise Sainte-Foy
---
Lougres (25260) - Eglise Luthérienne
---
Malpas (25160) - Eglise-De-La-Présentation-De-Notre-Dame
---
Myon (25440) - Eglise de l'Assomption
---
Passonfontaine (25690) - Eglise Saint-Martin
---
Pays-De-Clerval (Chaux-Lès-Clerval) (25340) - Eglise Saint-Pierre
---
Randevillers (25430) - Eglise de la Nativité-De-Notre-Dame
---
Saint-Antoine (25370) - Eglise Saint-Antoine
---
Septfontaines (25270) - Eglise Saint-Nicolas
---
Soulce-Cernay (25190) - Eglise Saint-Laurent
[RATTRAPAGE THE BELLS RUSH]
---
Uzelle (25340) - Eglise Saint-Bénigne
---
Vaux-Et-Chantegrue (25160) - Eglise-De-La-Nativité-De-Notre-Dame
---
Vyt-Lès-Belvoir (25430) - Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul
[RATTRAPAGE THE BELLS RUSH]
*******************************
Jura (5 clochers)
Chapois (39105) - Eglise Saint-Mayeul
---
Fort-Du-Plasne (39150) - Eglise Sainte-Madeleine
---
Gillois (39250) - Eglise de la Nativité-De-La-Vierge
---
La-Chaux-Du-Dombief (39150) - Eglise Saint-Léger
---
Monnet-La-Ville (39300) - Eglise Saint-Maurice
*******************************
3 dernières visites
*******************************
Malbuisson (25160) - Eglise Saint-Claude
---
Les Fontenelles (25210) - Eglise Sainte-Anne
---
Villars-Lès-Blamont (25310) - Eglise Saint-Mamès
*******************************
Carte des clochers du Doubs
(églises, chapelles, temples, etc...)
- Code Couleur -
O : Clochers déjà visités (ClochesComtoises, Le Sonneur Comtois, Cloches Haut-Saônoises, Les Cloches Franc-Comtoises)
O : Clochers avec autorisation d'accès / sonnerie des cloches de la part du Maire
O : Clocher avec refus d'accès / sonnerie des cloches de la part du Maire
O : Clochers restants non-visités