Les Cloches Franc-Comtoises

Bonjour à tous !

 

Ici se rattroupe toutes les visites effectuées par mes soins. Vous y retrouverez des images de cloches de votre village, ainsi que les reportages en vidéo et les sonneries des cloches.

Je tiens aussi à dire que si vous avez une idée de clocher à faire, n'hésitez surtout pas à me contacter !

Je vous souhaite une bonne visite et je vous remercie de votre lecture !

 

 

3 dernières publications

 

Malbuisson (25160) - Eglise Saint-Claude

Malbuisson

Les Combes (Remonot) (25500) - Eglise du Saint-Esprit

Les Combes (Remonot) (25500) -

Les Combes (Combes-La-Motte) (25500) - Eglise de la Nativité-De-Notre-Dame

Les Combes (La Motte)

Prochaines publications

 

Prochaines Visites

PS : Vous pouvez toucher le nom de la commune, et vous trouverez le Google Earth de l'édifice ;) !

Doubs (24 clochers)

Blussans (25250) - Eglise Saint-Léger

Boujeons (25160) - Eglise de la Nativité de Notre-Dame

Chamesey (25380) - Eglise Saint-Laurent

(Reprogramme de visite - Grosse cloche en panne)

Chamesol (25190) - Eglise Saint-Ermenfroy

Charmauvillers (25470) - Eglise Saint-Blaise

Dambelin (25150) - Eglise Saint-Desle Et Saint-Bénigne

Durnes (25580) (La Barêche) - Eglise Saint-Hippolyte

Fontaine-Lès-Clerval (25340) - Eglise de la Nativité-De-La-Sainte-Vierge

Glay (25310) - Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Goux-Lès-Dambelin (25150) - Eglise-De-La-Nativité-De-La-Vierge

Grandfontaine (25320) - Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul

Guyans-Durnes (25580) - Eglise Saint-Martin

Les Alliés (25300) - Eglise Sainte-Foy

Lougres (25260) - Eglise Luthérienne

Malpas (25160) - Eglise-De-La-Présentation-De-Notre-Dame

Myon (25440) - Eglise de l'Assomption

Passonfontaine (25690) - Eglise Saint-Martin

Pays-De-Clerval (Chaux-Lès-Clerval) (25340) - Eglise Saint-Pierre

Randevillers (25430) - Eglise de la Nativité-De-Notre-Dame

Saint-Antoine (25370) - Eglise Saint-Antoine

Septfontaines (25270) - Eglise Saint-Nicolas

Soulce-Cernay (25190) - Eglise Saint-Laurent

[RATTRAPAGE THE BELLS RUSH]

Uzelle (25340) - Eglise Saint-Bénigne

Vaux-Et-Chantegrue (25160) - Eglise-De-La-Nativité-De-Notre-Dame

Vyt-Lès-Belvoir (25430) - Eglise Saint-Pierre-Et-Saint-Paul

[RATTRAPAGE THE BELLS RUSH]

Jura (5 clochers)

Chapois (39105) - Eglise Saint-Mayeul

Fort-Du-Plasne (39150) - Eglise Sainte-Madeleine

Gillois (39250) - Eglise de la Nativité-De-La-Vierge

La-Chaux-Du-Dombief (39150) - Eglise Saint-Léger

Monnet-La-Ville (39300) - Eglise Saint-Maurice

3 dernières visites

 

Malbuisson (25160) - Eglise Saint-Claude

Les Fontenelles (25210) - Eglise Sainte-Anne

Villars-Lès-Blamont (25310) - Eglise Saint-Mamès

*******************************

 

Carte des clochers du Doubs

(églises, chapelles, temples, etc...)

- Code Couleur -

O : Clochers déjà visités (ClochesComtoises, Le Sonneur Comtois, Cloches Haut-Saônoises, Les Cloches Franc-Comtoises)

O : Clochers avec autorisation d'accès / sonnerie des cloches de la part du Maire

: Clocher avec refus d'accès / sonnerie des cloches de la part du Maire

: Clochers restants non-visités

0

Édifices

0

Cloches Répertoriées Sur Le Site