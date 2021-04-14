Les Cloches Franc-Comtoises

B o n j o u r à t o u s !

Ici se rattroupe toutes les visites effectuées par mes soins. Vous y retrouverez des images de cloches de votre village, ainsi que les reportages en vidéo et les sonneries des cloches.

Je tiens aussi à dire que si vous avez une idée de clocher à faire, n'hésitez surtout pas à me contacter !

Je vous souhaite une bonne visite et je vous remercie de votre lecture !